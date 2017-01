TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Actionserie Arrow Odyssee USA 2013 16:9 Merken Nachdem Oliver - verkleidet als Arrow - seine Mutter zur Rede gestellt hat, schießt die aus unmittelbarer Nähe auf ihn. Nur knapp kann er entkommen und sich in das Auto von Felicity retten, die ihn schwer verletzt zu Diggle bringt, wo die beiden versuchen, sein Leben zu retten. Oliver ist bewusstlos und durchleidet in seinem Dämmerzustand zwischen Leben und Tod nochmals seine Zeit auf der Insel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / The Hood) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: John Behring Drehbuch: Andrew Kreisberg, Marc Guggenheim, Greg Berlanti Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16