Servus TV 22:00 bis 00:05 Drama Ein Mann für gewisse Stunden USA 1980 2017-01-10 01:30 Stereo 16:9 HDTV Julian Kaye (Richard Gere) ist ein Mann für gewisse Stunden: Als Luxus-Callboy vertreibt er wohlhabenden, gelangweilten Frauen die Zeit und lässt sich dabei fürstlich entlohnen. Dies ermöglicht ihm einen gehobenen und ungebundenen Lebensstil, der keine Wünsche offen lässt. Als er eines Tages jedoch die Frau eines Lokalpolitikers (Lauren Hutton) kennen und lieben lernt, gerät seine Arbeit in Konflikt mit seinen Gefühlen. Als dann noch eine Klientin von Julian ermordet wird und er in den Fokus der Ermittlungen der Polizei gerät, steht sein Leben vor dem Abgrund... Elegant inszeniertes Drama von Regisseur und Erfolgsautor Paul Schrader (Taxi Driver, Wie ein wilder Stier), in dem der Filmemacher einmal mehr seine bekannten Themen der moralischen Verrohung und Korruption Amerikas aufarbeitet. Für die Rolle des Gigolos war eigentlich "Superman"-Darsteller Christopher Reeve vorgesehen. Erst als dieser absagte und auch John Travolta kein Interesse an dem Projekt bekundete, war der Weg frei für Richard Gere. Schauspieler: Richard Gere (Julian Kay) Lauren Hutton (Michelle Stratton) Hector Elizondo (Jack Sunday) Bill Duke (Leon James) Nina van Pallandt (Anne) Brian Davies (Charles Stratton) K. Callan (Lisa Williams) Originaltitel: American Gigolo Regie: Paul Schrader Drehbuch: Paul Schrader Kamera: John Bailey Musik: Giorgio Moroder Altersempfehlung: ab 16