Servus TV 20:15 bis 22:20 Drama Drift - Besiege die Welle AUS 2013 2017-01-10 00:20 Stereo 16:9 HDTV Australien Anfang der 1970er. Andy träumt von einem Unternehmen, das den Lifestyle der Surfer widerspiegelt: ein Leben am Meer, mit hohen Wellen, perfekten Boards und coolen Klamotten die Geburt der Surf-Industrie! Das Geschäft läuft von Anfang an vielversprechend - so gut, dass auch die Verbrecher-Szene darauf aufmerksam wird. Andys Traum droht jäh zu platzen. Inszeniert wurde der australische Spielfilm "Drift Besiege die Welle" vom Regie-Duo Morgan O'Neill und Ben Nott. Mit Xavier Samuel, Myles Pollard und Hollywood-Star Sam Worthington ("Ein riskanter Plan", "Zorn der Titanen"). Schauspieler: Sam Worthington (JB) Myles Pollard (Andy Kelly) Xavier Samuel (Jimmy Kelly) Lesley-Ann Brandt (Lani) Robyn Malcolm (Kat Kelly) Steve Bastoni (Miller) Aaron Glenane (Gus) Originaltitel: Drift Regie: Ben Nott, Morgan O'Neill Drehbuch: Morgan O'Neill, Tim Duffy Kamera: Geoffrey Hall Musik: Michael Yezerski Altersempfehlung: ab 12