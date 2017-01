Pro7 Fun 20:15 bis 22:00 Komödie Mitarbeiter des Monats USA 2006 2017-01-14 09:00 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Slacker Zack hat seinen Job in einem großen Supermarkt nur deshalb angenommen, weil er sich durchschummeln kann, ohne irgendetwas zu tun. Als die attraktive Amy eine Stelle in dem Supermarkt annimmt, kommt Bewegung in die Sache: Weil Zack und seine Kumpels hören, Amy würde sich nur deshalb für ihren spießigen Erzfeind Vince interessieren, weil sie fleißige Arbeiter mag, legt es Zack mit einem Mal darauf an, zum Mitarbeiter des Monats ernannt zu werden - und begibt sich in direkte Konkurrenz zu Vince. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dane Cook (Zack Bradley) Jessica Simpson (Amy) Dax Shepard (Vince Downey) Andy Dick (Lon) Tim Bagley (Glen Gary) Brian George (Iqbal) Efren Ramirez (Jorge) Originaltitel: Employee of the Month Regie: Greg Coolidge Drehbuch: Don Calame, Chris Conroy, Greg Coolidge Kamera: Anthony B. Richmond Musik: John Swihart