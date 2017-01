ProSieben 22:15 bis 22:40 Comedyserie The Big Bang Theory Wenn Männer Händchen halten ... USA 2014 2017-01-10 01:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dass sich Howard und Sheldon ständig kabbeln, ist Bernadette ein Dorn im Auge. Also setzt Howard alles daran, das Verhältnis zu Sheldon zu verbessern und die Sticheleien sein zu lassen. Sheldon findet die Idee grundsätzlich gut, kann aber seinerseits nicht auf Seitenhiebe verzichten. Leonard und Penny geraten unterdessen in eine Krise, weil Penny eine Rolle in einem schrecklichen Film abgelehnt hat, obwohl sie pleite und arbeitslos ist. Dann geht auch noch ihr Auto kaputt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco-Sweeting (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6