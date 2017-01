ProSieben 20:15 bis 20:40 Comedyserie The Big Bang Theory Folge: 209 Die Schweige-Verpflichtung USA 2016 2017-01-09 00:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Colonel Williams will sich unbedingt mit Howard, Leonard und Sheldon treffen, um über das Gyroskop zu sprechen. Sicherheitshalber verdonnern die Freunde Sheldon dazu, während der Unterredung den Mund zu halten ... Penny hat versehentlich in der Firma ausgeplaudert, dass Bernadette schwanger ist und traut sich nicht, ihrer Freundin den Fauxpas zu beichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver