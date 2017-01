ProSieben 06:35 bis 08:20 Komödie Der Prinz & ich - Königliche Flitterwochen USA 2008 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit machen sich Prinz Edvard von Dänemark und seine Frau Paige auf in die lang ersehnten Flitterwochen. Genervt von den Paparazzi beschließen die beiden in der letzten Sekunde, einen anderen Ort als geplant anzufliegen. In dem romantischen Skiort angekommen, treffen die beiden auf Paiges Ex-Freund Scott. Der scheint Paige vom ersten Moment an zu belagern und sorgt für ein Gefühlschaos, das zu eskalieren droht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kam Heskin (Paige Morgan) Chris Geere (König Edvard) Todd Jensen (John Polonius) Adam Croasdell (Scott) Jonathan Firth (Soren) Joshua Rubin (Oliver) Valentin Ganev (Prinz Georgiev) Originaltitel: The Prince & Me 3: A Royal Honeymoon Regie: Catherine Cyran Drehbuch: Blayne Weaver Kamera: Emil Topuzov Musik: Andrew Gross