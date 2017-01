VOX 20:15 bis 00:10 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Jens Büchner & Dan / Caro & Andreas Robens / Patrick & Anja Lorenz / Chris Töpperwien und Magdalena Kalley / Hamburg / Familie Peuler / Australien D 2017-01-15 14:30 Stereo 16:9 Merken Jens Büchner & Dani: Mallorca - für über 4 Millionen deutsche Urlauber jedes Jahr aufs Neue das Paradies auf Erden. Und trotzdem packt ein Mann gerade seine Koffer und kehrt der Insel den Rücken. Jens Büchner wandert aus. Ins Dschungelcamp nach Australien. Gemeinsam mit elf anderen Prominenten kämpft er in den kommenden Wochen um die Krone des Dschungelkönigs. Aber das ist nicht die einzige Herausforderung, vor der der Auswanderer steht. Denn schon vor der Abreise plagt ihn das Heimweh. Noch nie war Jens so lange von Frau und Kindern getrennt. Und was nimmt er mit ins Dschungelcamp? Wie kommt Dani alleine mit fünf Kindern zurecht? Turbulente Tage im Hause Büchner. Die Großfamilie hat gerade erst eine neue Finca bezogen und will auch noch eine Babyparty schmeißen. Caro & Andreas Robens: Bodybuilderin Caro Robens steht vor dem wichtigsten Wettkampf ihrer Karriere. In drei Tagen muss sie in Alicante auf die Bühne. Dann steigt der Vorausscheid zur Spanischen Bodybuilding-Meisterschaft. Für ihren großen Traum gibt die Auswanderin alles. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas betreibt Caro ein Fitnessstudio direkt am Ballermann. Wenn die Wuppertalerin gewinnt und zur stärksten Frau Spaniens ernannt wird, wäre das für das Renommee des Studios und für die Auswandererkasse Gold wert. Patrick & Anja Lorenz: Mallorca hat schon so manches Auswandererpaar in die Krise gestürzt. In El Arenal versuchen Patrick Lorenz und Ehefrau Anja aus Frankfurt seit Saisonbeginn mit scharfen Würstchen das große Geld zu machen. Nach schwerem Beginn läuft der Laden endlich, doch das Familienleben der Hessen bleibt immer mehr auf der Strecke. Und das ist ein riesiges Problem: Denn Anja ist mit den zwei Kindern diesen Sommer nur auf Probe auf die Insel gekommen. Ende der Saison fliegt sie zurück nach Frankfurt. Die Frage ist: wird sie im nächsten Jahr überhaupt wiederkommen? Chris Töpperwien und Magdalena Kalley In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer