Lord Voldemort und seine Anhänger bereiten sich auf den Endkampf um Hogwarts vor. Derweil versuchen Harry, Hermine und Ron die letzten Horkruxe zu vernichten. Diese beinhalten Teile von Voldemorts Seele und machen ihn unsterblich. Doch dafür müssen die Freunde in die Zauberer-Bank eindringen und die Konfrontation mit einem Drachen und einem Geist überstehen. Der finale Kampf gegen Todesser, Dementoren und Riesen wird über die Zukunft der Zauberwelt entscheiden und viele Opfer fordern. Wird Harry Potter am Ende über den Fürst der Finsternis triumphieren? Fest steht: Es kann nur einen Überlebenden geben...