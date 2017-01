TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Evil - Gesichter des Bösen Dem Tod entkommen USA 2016 Merken Cathy kommt aus einem zerrütteten Elternhaus und hat sich immer nach einem Menschen gesehnt, der sie liebt und umsorgt. Als sie mit 16 Jahren Peter Tobin kennengelernt, glaubt sie, den Mann ihrer Träume gefunden zu haben: ein perfekter Gentleman, doppelt so alt wie sie, der ihr das Leben bietet, das sie sich wünscht. Als Cathy die schreckliche Wahrheit über ihren neuen Ehemann erfährt, ist es jedoch schon zu spät. Jahrelang erträgt die junge Frau Peters Grausamkeit und Gewalttätigkeit. Wird sie einen Weg finden, um sich und ihren kleinen Sohn zu retten? Denn Peter Tobin ist einer der grausamsten Mörder der Neuzeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Colford (Peter Tobin) Mark Mucci (The Minder) Emmy Tanzy (Cathy Wilson) Originaltitel: Evil Lives Here Regie: Joel Pincosy, J. Tom Pogue Drehbuch: Jonathan Santos