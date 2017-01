TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Außergewöhnliche Schwangerschaften Wie geht es weiter? GB 2014 Merken Auf diesen Moment hat sich Liz lange gefreut. Aufgrund ihrer Behinderung - Liz' Lungenkapazität reicht nicht aus, um ein Baby mit Sauerstoff zu versorgen -wurde ihr Kind von einer Leihmutter ausgetragen. Caz ist eine von ungefähr 200 Leihmüttern, die im letzten Jahr in Großbritannien Kinder zur Welt brachten. Das Baby, das sie für Liz austrug, hat Caz seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Vor der Geburt war sich die Leihmutter nicht sicher, wie sie den Augenblick der Übergabe erleben würde. Doch vier Monate später kann sie sich ohne Wehmut an das Baby erinnern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extraordinary Pregnancies