TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Ein Kleid aus Blumen USA 2016 Maquayla Runkles lebt in den Bergen West Virginias und ist eine untypische Gypsy. Die 18-jährige Romanichal will ihr eigenes Geld verdienen und hat gleich zwei Jobs -Pflegerin und Stylistin. Maquayla arbeitet so viel, weil sie für ihren großen Tag spart: eine Traumhochzeit mit allem, was das Herz begehrt. Bis zur Trauung bleiben nur noch zwei Wochen, und das Gypsy-Girl will ein einzigartiges Brautkleid - eine Robe aus echten Blumen! Für die Realisierung dieses Wunsches kommt nur eine infrage: Designerin Sondra Celli. Sondra kann auch in kurzer Zeit wahre Wunder vollbringen, doch das Blumenkleid wird zu ihrem persönlichen Alptraum. Schauspieler: Ellen K (Narrator) Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding Regie: Charlie Kinross, Emma Willis, Ben Bhatia