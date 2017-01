Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Görings Ministerium Geschichte einer deutschen Machtzentrale D 2016 2017-01-09 00:45 Merken Das heutige Finanzministerium wurde 1935 als Reichsluftfahrtministerium von Hermann Göring eingeweiht. Görings ehemaliges Ministerium ist seit 80 Jahren ein Haus der Macht und Machtausübung. Seltene, noch nie gezeigte Archivaufnahmen ermöglichen eine spannende Reise zurück in die Geschichte von Görings einstiger Machtzentrale. Zum ersten Mal wird dieses riesige Gebäudeensemble filmisch umfassend dokumentiert. Es kommen Zeitzeugen zu Wort, die hier gearbeitet haben und so die Umbrüche der Geschichte hautnah erlebten. Das modernste und größte Bürogebäude Europas mit Tausenden von Räumen und Festsälen, die Bahnhofshallen Konkurrenz machten, Bunkern, einem eigenen Wasserwerk und Versorgungseinrichtungen für die Angestellten, funktionierte wie eine Stadt. Unter Hermann Göring wurden hier die Luftschlachten des Zweiten Weltkriegs geplant. 1945 übernahmen die Sowjets den kilometerlangen Gebäudekomplex und vier Jahre später, am 7. Oktober 1949, wurde im Großen Festsaal die DDR gegründet. Am gleichen Ort beteuerte Walter Ulbricht 1961, dass niemand die Absicht hätte, eine Mauer zu errichten. Nach dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR zog die Treuhand in das Gebäude und wickelte die Wirtschaft der DDR ab. Heute werden in dem monumentalen Bau die Finanzen der Bundesrepublik gemanagt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Görings Ministerium