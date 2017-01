RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Mit Gift D 1999 Merken Nach wenigen Bissen von seinem Lieblingsgericht bricht Mirko Schneider eines Abends mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen. Der junge Mann stirbt qualvoll. Bei der Obduktion bestätigt sich der Verdacht des Notarztes: Schneider wurde mit Blausäure vergiftet. Das Gift war im Senf. Schneiders Verlobte scheidet als Verdächtige schnell aus. Wie kam die Substanz in den Senf? Eher widerwillig gibt Reinhard Wellmann, Inhaber einer Senffabrik, zu, dass sein Unternehmen seit Wochen erpresst wird. Die Polizei entwirft ein Täterprofil. Offenbar hat der Erpresser einen großen Hass auf Wellmann. Es gelingt der Polizei, die Stimme des Erpressers auf Band aufzunehmen. Wellmann erkennt auch die Stimme. Es ist Dr. Baum, ein ehemaliger leitender Angestellter. Doch als die Polizisten Dr. Baum festnehmen wollen, stellen sie fest, dass er Selbstmord begangen hat. Wie sich herausstellt, ist der Fall jedoch noch nicht abgeschlossen, denn Dr. Baum hatte nicht allein gehandelt: Es gibt noch einen zweiten Erpresser, der mit Wellmann eine Geldübergabe verabredet. Nach der erfolgreichen Geldübergabe kann der Täter durch die Kanalisation fliehen. Doch die gefundene Niete einer Stahlkappe wird ihm zum Verhängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Stefan Kehler) Max Gertsch (Ralf Bongartz) Britta Schmeling (Staatsanwältin Charlotte Glaser) Henry Van Lyck (Oberstaatsanwalt Gerhart Lotze) Rainer Winkelvoss (Hermann Wagner) Marco Bahr (Mirko Schneider) Mareike Fell (Ilona Fleiss) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: Karsten Wichniarz Drehbuch: Peter Balke, Ulrich Hipler Musik: Rainer Oleak