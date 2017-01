RTL Plus 20:15 bis 21:00 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Folge: 62 Mit dem Herzen eines Vaters D 1999 Stereo Merken Susannes kleiner Sohn Marc wird beim Spielen im Park von einem Motorradfahrer überfahren und dabei schwer verletzt. Der Junge wird sofort in die Waldner-Klinik gebracht, wo Stefan und Dr. Reinhardt den diagnostizierten Milzriss behandeln. Schlimmer jedoch sind die schweren Schnittverletzungen in Marcs Gesicht. Stefan erkennt, dass es nur einen Arzt gibt, der dem Jungen ein Leben mit entstellenden Narben ersparen könnte: Der verschwundene Dr. Christian Roehrs. Tatsächlich gelingt es Stefan, Dr. Roehrs am Chiemsee ausfindig zu machen und ihn zu überreden, den kleinen Marc zu operieren. Zurück in der Waldner-Klinik macht Stefan eine äußerst merkwürdige Entdeckung: Marcs Blutproben weisen eine sehr seltene Anomalie der roten Blutkörperchen auf, die auch Stefans Blut charakterisiert. Als Stefan daraufhin Susanne befragt, wird seine Vermutung zur Gewissheit: Er selbst ist der Vater des kleinen Marc... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Peter Rappenglück (Alfons) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Udo Witte Drehbuch: Marc Rosenberg