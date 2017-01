RTL Passion 22:15 bis 22:45 Daily Soap Unter uns D 2016 2017-01-10 04:45 Merken Um zu verhindern, dass Malte Mario entdeckt, drückt Benedikt Malte aggressiv gegen eine Wand. Dann stellt er Mario nach und droht diesem mit der Waffe. Eingeschüchtert willigt Mario ein, die Anzeige gegen Malte zurückzuziehen und Köln zu verlassen. Allerdings nicht ohne eine Bemerkung bezüglich Valentins Rolle in der Gang zu machen. Mit Not kann Andrea Benedikts Misstrauen zerstreuen. Ausgerechnet als Benedikt ein guter Vater sein will, stößt er auf einen erschütternden Beweis für Marios Behauptung... Britta kann nicht akzeptieren, dass Irene vor ihr vor den Traualter tritt, immerhin sind Rufus und Britta viel länger verlobt! Als Irene ihr dann auch noch auf die Nase bindet, dass Robert die Eheschließung nicht schnell genug gehen kann, wird Britta endgültig eifersüchtig. Denn Rufus hat gerade gar keinen Kopf für Hochzeitsplanungen. Kurzerhand schnappt Britta Irene den ersten möglichen Hochzeitstermin weg, so dass Irene noch einige Wochen warten muss. Ungläubig erkennt Rufus, was Britta getan hat... Sina geht in ihrer Forschungsarbeit am Tuberkulose-Bakterium so auf, dass sie keinen Nerv für Romantik oder gar intime Zweisamkeit mit Bambi hat. Auf einen Rat von Britta beschließt Bambi, nicht so schnell aufzugeben und sich für Sina wieder interessant zu machen. Er überrascht Sina in einem skurrilen Bakterium-Kostüm, das seine Wirkung nicht verfehlt. Doch der Erfolg ist nicht von langer Dauer. Bambi sieht schließlich ein, dass er in Zukunft seine Frau mit dem Tuberkulose-Bakterium teilen muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Fink) Lars Steinhöfel (Easy Winter) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns