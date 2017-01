RTL Passion 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Krieg und Frieden Lebensprüfungen GB 2016 2017-01-09 23:10 Merken 1805: Russland erklärt der französischen Armee unter Napoleon Bonaparte den Krieg. Der Lebenslauf von drei jungen Menschen wird dadurch grundlegend verändert. Pierre Besuchow ist als unehelicher Sohn eines reichen, aber todkranken Grafen in St. Petersburg auf der Suche nach einer Lebensaufgabe. Sein bester Freund, Andrej Bolkonski, der hochintelligente Sohn eines Fürsten, erhofft sich durch Krieg neue Herausforderungen, weil ihn sein Alltag in Adelskreisen langweilt. Und dann ist da noch Natascha Rostowa in Moskau, eine junge, schöne Frau, deren erste Erfahrung in Liebesbeziehungen durch die militärische Auseinandersetzung eine dramatische Wendung nehmen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Dano (Pierre Besuchow) Lily James (Natascha Rostowa) James Norton (Andrej Bolkonski) Stephen Rea (Prinz Vassily Kuragin) Gillian Anderson (Anna Pavlovna Scherer) Mathieu Kassovitz (Napoleon Bonaparte) Jim Broadbent (Prinz Nikolai Bolkonski) Originaltitel: War and Peace Regie: Tom Harper Drehbuch: Andrew Davies Musik: Martin Phipps Altersempfehlung: ab 6