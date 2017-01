Neuer Fall für Scotland Yards besten Mann: In Ashdown Dean stolpert Lady Agatha Ardry buchstäblich über Leichen und wird prompt des Mordes verdächtigt. Sie ruft ihren Neffen Melrose Plant und Inspektor Jury zu Hilfe. Das Ermittler-Team steht vor großen Herausforderungen, denn auch die schwer zu durchschauende Baronin De la Notre macht sich verdächtig. Und an deren hübscher Sekretärin Gillian haben sowohl Jury wie auch Melrose Interesse - Gepflegte Unterhaltung nach Martha Grimes; dritter Einsatz für Fritz Karl In Google-Kalender eintragen