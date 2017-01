Tele 5 02:30 bis 03:55 SciFi-Film Alien Hunter - Mysterium in der Antarktis USA, BUL 2003 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Antarktis stoßen Wissenschaftler einer botanischen Versuchsstation auf eine mehrere Quadratmeter messende, undefinierbare Masse, aus deren Mitte scheinbar planvolle Tonfolgen erklingen. Kommunikationstheoretiker Julien Rome, zufällig Ex-Mann einer arktischen Botanikerin, eilt aus der warmen Uni ins ewige Eis, um den außerirdischen Code zu dechriffrieren und gegebenenfalls Kontakt zu knüpfen. Mit Atomwaffen säbelrasselnde Militärs sind von dieser Vorstellung weniger begeistert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Spader (Julian Rome) Janine Eser (Dr. Kate Brecher) John Lynch (Dr. Michael Straub) Nikolai Binev (Dr. Alexi Gierach) Leslie Stefanson (Nyla Olson) Aimee Graham (Shelly Klein) Stuart Charno (Abell) Originaltitel: Alien Hunter Regie: Ron Krauss Drehbuch: J. S. Cardone, Boaz Davidson Kamera: Darko Suvak Musik: Tim Jones Altersempfehlung: ab 12