ZDF neo 23:15 bis 01:05 Thriller Der Exorzismus von Emily Rose USA 2005 2017-01-10 02:35 Stereo 16:9 HDTV In einer extrem seltenen Entscheidung hat die katholische Kirche bestätigt, die 19-jährige Studentin Emily Rose sei vom Teufel besessen. Pfarrer Moore übt an ihr einen Exorzismus aus. Das Mädchen stirbt an den Folgen der Teufelsaustreibung, und Pfarrer Moore wird wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht gestellt. Dort erzählt er die Geschichte von Emily Rose, während seine Verteidigerin Erin Brunner zunehmend mysteriöse Erlebnisse hat. Mystery-Horror-Thriller, der auf einer wahren Geschichte basiert und mit Tom Wilkinson und Laura Linney in den Hauptrollen hervorragend besetzt ist. Schauspieler: Laura Linney (Erin Bruner) Tom Wilkinson (Pater Richard Moore) Campbell Scott (Ethan Thomas) Jennifer Carpenter (Emily Rose) Colm Feore (Karl Gunderson) Joshua Close (Jason) Kenneth Welsh (Dr. Mueller) Originaltitel: The Exorcism of Emily Rose Regie: Scott Derrickson Drehbuch: Paul Harris Boardman, Scott Derrickson Kamera: Tom Stern Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 12