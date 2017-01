ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Biermann (1976) D 2016 2017-01-17 08:30 Stereo 16:9 Merken Der Liedermacher Wolf Biermann wurde aus der DDR ausgebürgert, nachdem er 1976 ein Konzert im Westen gegeben hatte. Dort hatte er einige kritische Bemerkungen über die DDR gemacht. Eigentlich nichts Neues, da Biermann über Jahre schon in der DDR mit kritischen Texten und Liedern für Ärger bei der Staatsführung gesorgt hatte. Das West-Konzert diente letztlich wohl nur noch als Anlass, Biermann loszuwerden. Die Ausbürgerung Biermanns sorgte für großen Protest in der DDR - mehr als 100 namhafte Künstler unterzeichneten einen offenen Brief. Doch auch die Unterzeichner wurden verfolgt und zum Teil ausgebürgert: darunter Nina Hagen und ihre Mutter, Katharina Thalbach, Manfred Krug und andere. Wie die DDR mit Kritikern umging - und wie die Stasi arbeitete - das zeigt die Folge acht der Doku-Reihe "Skandal!". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Skandal! Große Affären in Deutschland