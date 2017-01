WDR 22:40 bis 00:35 Filme Wer wenn nicht wir D 2011 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Deutschland in den frühen 1960ern. Noch ist das Land ruhig. Doch Aufbruch liegt in der Luft. Auch Bernward Vesper, Sohn des NS-Schriftstellers Will Vesper, begehrt auf. Nachts hackt er wütende Sätze in die Schreibmaschine, die er der erstarrten Gesellschaft ins Gesicht schleudern will. Als er auf Gudrun Ensslin trifft, ist das der Beginn einer extremen Liebesgeschichte: bedingungslos, maßlos, bis über die Schmerzgrenze hinaus. Gemeinsam brechen sie auf, um die Welt zu erobern. Keine zehn Jahre später verliert sich Bernward auf Drogentrips im Wahnsinn, und Gudrun katapultiert sich in den bewaffneten Untergrund. Für beide wird es kein Zurück mehr geben. Andres Veiels Film lief im Jahr 2011 im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele Berlin und wurde dort mit dem Alfred-Bauer-Preis ausgezeichnet. In den Hauptrollen brillieren August Diehl, Lena Lauzemis und Alexander Fehling. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: August Diehl (Bernward Vesper) Lena Lauzemis (Gudrun Ensslin) Alexander Fehling (Andreas Baader) Thomas Thieme (Willi Vesper - Vater) Imogen Kogge (Rose Vesper - Mutter) Michael Wittenborn (Helmut Ensslin - Vater) Susanne Lothar (Ilse Ensslin - Mutter) Originaltitel: Wer wenn nicht wir Regie: Andres Veiel Drehbuch: Andres Veiel Kamera: Judith Kaufmann Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 12