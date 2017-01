tagesschau24 22:00 bis 22:45 Magazin Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Detox: was bringen die teuren Produkte wirklich? / Thermomix: Wie das Küchengerät gepuscht wird / Lederhandschuhe: Wie viel Schadstoffe stecken drin? / Versicherungen - welche sollte man unbedingt haben? / DSL-Router: Kein Anschluss unter dieser Nummer / Wachsflecken: Wie einfach lassen die sich entfernen? D 2017 Stereo 16:9 Merken Detox - was bringen die teuren Produkte wirklich? Detox-Produkte sollen die körperliche Entgiftung fördern. Erzielen die meist teuren Produkte den gewünschten Effekt? "Marktcheck" prüft verschiedene Detox-Artikel, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sowie ein Arzt aus Heidelberg bewerten sie. Thermomix - wie das Küchengerät gepuscht wird Laut Werbung und den Kommentaren mancher Nutzer ist der Thermomix das Wundergerät für die Küche. Was macht den angeblichen Alleskönner so erfolgreich? SWR Reporter Christian Saathoff besucht eine Thermomix-Party und versucht dem Geheimnis des Gerätes auf die Spur zu kommen. Wie gut schneidet die Konkurrenz ab? "Marktcheck" klärt auf. Lederhandschuhe - wie viele Schadstoffe stecken drin? In Lederhandschuhen enthaltene gefährliche chemische Inhaltsstoffe wie das allergieauslösende Chrom VI sorgen immer wieder für Rückrufaktionen. "Marktcheck" testet Damen- und Herrenlederhandschuhe aus Discountern, Modegeschäften und Warenhäusern. Versicherungen - welche sollte man unbedingt haben? Von der Sterbegeld- bis zur Haftpflichtversicherung nimmt "Marktcheck" zusammen mit Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey verschiedene Versicherungen unter die Lupe. Welche Versicherung sollte man unbedingt abschließen und auf welche kann man verzichten? DSL-Router - kein Anschluss unter dieser Nummer Einfach, schnell und günstig sollen Telefon- und Internetzugänge laut den Werbeversprechen der Anbieter sein. Die Realität sieht oft anders aus. Immer wieder berichten Kunden, dass Tage oder sogar Monate vergehen, bis Telefon und Internet verfügbar sind. Mehr als ein halbes Jahr warten zwei "Marktcheck"-Zuschauer bereits auf ihren Anschluss. Technikertermine verlaufen erfolglos, die Verantwortung wird hin- und her geschoben. Ein Fall für "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn. Wachsflecken - wie einfach lassen sie sich entfernen? Wachsflecken auf Tischdecken oder Teppichen sind ärgerlich. Helfen Kälte oder Bügeleisen bei der Fleckenentfernung? "Marktcheck" probiert es aus. Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Originaltitel: Marktcheck