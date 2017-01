tagesschau24 20:15 bis 21:45 Dokumentation Ein Hells Angel unter Brüdern Lutz Schelhorn und das Stuttgarter Charter D 2014 Stereo 16:9 Merken Was bewegt die Hells Angels, was reizt sie an einem Leben in einer Parallelgesellschaft? Dem Filmemacher Marcel Wehn ist es gelungen, Zugang zum Stuttgarter Charter der Hells Angels zu erhalten. Über mehrere Jahre hinweg hat er dessen Präsidenten Lutz Schelhorn mit der Kamera begleitet. Der Film "Hells Angel - Unter Brüdern" erlaubt so einen ungewöhnlich nahen, persönlichen Blick in die Welt des berüchtigten Motorradclubs.Vor mehr als 30 Jahren gründete Lutz Schelhorn das Stuttgarter Charter, das zweitälteste Deutschlands. Seit über zehn Jahren arbeitet er als Fotograf. Seine Themen sind oft Menschen, die zu einer gesellschaftlichen Randgruppe gehören, so wie er selbst. Seine Werke wurden bereits vielfach ausgestellt, er veröffentlichte zahlreiche Fotobände. Aufmerksam auf ihn wurde Marcel Wehn im Dezember 2008 durch einen Zeitungsartikel über ein Fotoprojekt Lutz Schelhorns zum Thema Judendeportationen. Das Bild eines sozial engagierten Künstlers passte zunächst so gar nicht zu den üblichen Medienberichten über die Rocker.Marcel Wehn machte ein Treffen mit Lutz Schelhorn aus. Völlig unerwartet starb an diesem Tag Lutz Schelhorns Bruder Frank an einem Herzversagen. Dennoch sagte er das Treffen nicht ab, sondern stand dem Projekt weiterhin erstaunlich positiv gegenüber. "Hells Angel - Unter Brüdern" zeigt ein anderes, differenzierteres Bild des legendären Motorradclubs in Deutschland.Lutz Schelhorn ist Fotograf und Präsident der Hells Angels Stuttgart. Als einst jüngster Hells Angel weltweit war er 1981 Mitbegründer des zweiten deutschen Hells Angels Charters in Stuttgart. Sein Geld verdient der Rocker heute als Fotograf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Hells Angel unter Brüdern Regie: Marcel Wehn Drehbuch: Marcel Wehn Kamera: Katharina Bühler, Markus Nestroy, Daniel Möller Musik: Christoph Rinnert, Steve Seitz, Greg Brown, Alan Tylor