N24 Doku 21:00 bis 22:00 Dokumentation World Wide Wetter - Feuertornados USA 2015 Ob ein Vulkan, der neben Lava und Asche auch Blitze spuckt, ein plötzlicher Kälteeinbruch, der die Niagarafälle einfriert, oder ein so starker Nebel, der den kompletten Grand Canyon verschwinden lässt - die N24-Dokumentation zeigt atemberaubende Bilder spektakulärer Wetterphänomene, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen. In dieser Folge werden unter anderem Feuertornados, Sonneneruptionen, Superzellen, UFO-Wolken und Eiskreise unter die Lupe genommen. Originaltitel: Weather gone Viral