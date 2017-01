N24 Doku 22:50 bis 23:45 Dokumentation USA Top Secret: Unheimliche Täter USA 2013 Merken In keinem anderen Staat der Welt gibt es so viele Serienmörder wie in den USA - das FBI geht landesweit von ca. 50 aktiven Killern aus. Sie alle besitzen den gleichen Antrieb: die Lust am Töten. Doch wie kann man solche Psychopathen erkennen und sich vor ihnen schützen? "USA Top Secret: Unheimliche Täter" beleuchtet die Geschichte der Serienmörder in den Vereinigten Staaten und geht der Frage nach, ob in jedem von uns ein potentieller Killer steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Adams (Narrator) John Backderf (Himself) Ted Bundy (Himself) Jeffrey Dahmer (Himself) Joe Domanick (Himself) James Fallon (Himself) John Wayne Gacy (Himself) Originaltitel: America's Book of Secrets Drehbuch: Beata Ziel, Kevin Burns Altersempfehlung: ab 12