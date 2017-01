SWR 20:15 bis 21:00 Magazin Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Detox: was bringen die teuren Produkte wirklich? / Thermomix: Wie das Küchengerät gepuscht wird / Lederhandschuhe: Wie viel Schadstoffe stecken drin? / DSL-Router: Kein Anschluss unter dieser Nummer / Versicherungen: Welche sollten Sie unbedingt haben? / Wachsflecken: Wie einfach lassen die sich entfernen? D 2017 2017-01-10 22:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken * Detox: was bringen die teuren Produkte wirklich? Die Vorsätze fürs neue Jahr: gesünder Leben, mehr Sport, Pfunde verlieren. Unterstützen sollen uns dabei sogenannte Detox-Kuren, welche die körperliche "Entgiftung" voranbringen sollen. Etwa in Form von Säften, Tees, Cremes oder Pülverchen werden Produkte angeboten, die keineswegs günstig sind. Aber bringen die Produkte dann wenigstens den gewünschten Effekt? Marktcheck überprüft einige Detox-Produkte und lässt diese von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und einem Arzt aus Heidelberg bewerten. * Thermomix: Wie das Küchengerät gepuscht wird Thermomix - das angebliche Wundergerät für die Küche, zumindest wenn man der Werbung glaubt und auch den Kommentaren mancher Nutzer. Doch was macht den angeblichen Alleskönner so erfolgreich? Marktcheck-Reporter Christian Saathoff war auf einer Thermomix-Party in Schorndorf dabei und hat versucht, dem Geheimnis des "Küchenwunders" auf die Spur zu kommen. Wie der Thermomix gehypt wird und wie gut die Konkurrenz abschneidet? Marktcheck klärt auf. * Lederhandschuhe: Wie viel Schadstoffe stecken drin? Jetzt im Winter sind Lederhandschuhe für viele ein begehrtes modisches Accessoire. Und sind derzeit auch bei vielen Discountern im Sortiment. Doch immer wieder gibt es Meldungen und Rückrufaktionen wegen gefährlicher chemischer Inhaltsstoffe. Vor allem das allergieauslösende Chrom VI sticht dabei hervor. Wie ist die aktuelle Situation? Marktcheck macht eine Stichprobe und lässt sechs Paar Damen- und Herren-Lederhandschuhe aus Discountern, Modegeschäften und Warenhäusern im Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens untersuchen. * DSL-Router: Kein Anschluss unter dieser Nummer Einfach, schnell und günstig - so werben viele Anbieter für ihre Telefon- und Internetzugänge im Festnetz. Doch die Realität sieht oft anders aus: Immer wieder berichten Kunden darüber, dass es Tage oder sogar Wochen dauert, bis Telefon und Internet tatsächlich verfügbar sind. Über ein halbes Jahr warten mittlerweile zwei Marktcheck-Zuschauer aus Winnenden auf ihren Anschluss. Techniker-Termine verlaufen erfolglos, die Verantwortung wird hin- und her geschoben. Ein klarer Fall für Marktcheck-Reporter Axel Sonneborn. * Versicherungen: Welche sollten Sie unbedingt haben? Augen auf bei der Versicherungswahl. Denn wer richtig versichert ist, spart viel Geld. Aber welche sollte man unbedingt abschließen und auf welche kann man eher verzichten? Mit seiner Berufsunfähigkeitsversicherung etwa fühlte sich ein Marktcheck-Zuschauer aus Breisach am Rhein gut abgesichert und wurde dann dennoch überrascht. Von der privaten Haftpflicht- bis zur Sterbegeldversicherung - zusammen mit Finanz-Expertin Barbara Sternberger-Frey nimmt Marktcheck weitere Versicherungen unter die Lupe. * Wachsflecken: Wie einfach lassen die sich entfernen? Kerzen vermitteln oft ein Gefühl von Behaglichkeit und Wärme und stehen gerade in der Winterzeit auf vielen Wohnungstischen. Ärgerlich, wenn man dann nicht aufpasst, sich das Wachs selbständig macht und auf dem Tischtuch oder Teppich landet. Was hilft dann bei der Wachs-Entfernung am besten? Im Internet gibt's dazu reichlich Tipps - sei es mit einem Bügeleisen oder - gegenteiliger Effekt - per Kälte. Alles Unsinn oder ist da doch ein sinnvoller Tipp dabei? Marktcheck probiert's aus, zusammen mit drei WGlern aus Mainz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Originaltitel: Marktcheck