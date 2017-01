Pro7 MAXX 20:15 bis 21:10 Mysteryserie Supernatural Eine Frage des Glaubens USA 2014 2017-01-09 03:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sam und Dean machen sich auf die Suche nach dem Zusammenhang zwischen mehreren Selbstmorden. Alle Opfer haben eine Gemeinsamkeit: Kurz vor ihrem Tod legten sie alle in derselben katholischen Kirche die Beichte ab. Die Winchester-Brüder tauchen ein in einen übersinnlichen Fall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Mark Sheppard (Crowley) Ruth Connelly (Rowena) Steve Curtis (Father Delaney) Ruth Connell (Rowena) Catherine Michaud (Isabella) Originaltitel: Supernatural Regie: John Showalter Drehbuch: Eric Kripke, Robert Singer, Brad Buckner Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16