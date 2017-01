ONE 22:25 bis 23:00 Serien Nurse Jackie Eine Welt bricht zusammen USA 2010 2017-01-10 01:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Jackie lässt Kevin am Straßenrand stehen und fährt mit den Kindern nach Hause. Als er später von Eddie abgeholt und nach Hause gebracht wird, versucht sie, die Sache wieder hinzubiegen. Dann entdeckt Kevin an ihrem Schlüsselbund einen Schließfachschlüssel und in dem Fach eine Medikamentenrechnung. Er trifft sich mit Dr. O'Hara, um ihr von Jackies Lügen und Drogensucht zu erzählen. Beide wollen Jackie zur Rede stellen... Dr. Cooper holt sich zum 2. Mal eine gebrochene Nase, als er Sam erzählt, er habe mit seiner Freundin geschlafen. Sam betrinkt sich. Zoe kauft eine Uhr für Lenny. Und Gloria entdeckt Gott in der Decke des Krankenhauses. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Anna Deavere Smith (Gloria Akalitus) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Paul Feig Drehbuch: Linda Wallem, Liz Brixius Kamera: Christopher LaVasseur Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12