Drama The Messenger - Die letzte Nachricht USA 2009 2017-01-14 23:50 Der schwierigste und zermürbendste Job in der US-Armee ist das Überbringen der Botschaften von gefallenen Soldaten. Will muss damit seine letzten Monate ableisten. Nachdem er im Irak schwer verwundet wurde, versetzt man den jungen Staff Sergeant Will Montgomery zur "Casualty Notification". Sein Partner Tony Stone, ein erfahrener Berufssoldat, macht den Job mit den Todesnachrichten schon lange. Er führt die Benachrichtigungen mit professioneller Distanziertheit durch und weist auch Will in die ehernen Regeln des Jobs ein: kein Körperkontakt mit den trauernden Angehörigen, keinerlei Emotionen zeigen, Ruhe bewahren - und nach der Todesmitteilung so schnell wie möglich wieder verschwinden. Für die Seelsorge ist eine andere Dienststelle zuständig. Trotzdem fällt Will immer wieder aus der Rolle, kann sein Mitgefühl nicht unterdrücken. Aber auch der vermeintlich knallharte Stone erweist sich als seelisch labil. Das protokollarische Vorgehen dient zwar dem Schutz der Überbringer, dennoch hinterlässt die tägliche Konfrontation mit Tod und Trauer tiefe Spuren. Jedes Mal zeigen sich der Schmerz und der hilflose Zorn der Angehörigen auf andere, verstörende Weise. Als die beiden der jungen Mutter Olivia Pitterson die Nachricht vom Tod ihres Mannes überbringen, fühlt Will sich sofort zu ihr hingezogen. Nach Dienstschluss sucht er heimlich ihre Nähe und beginnt sogar eine Liebesbeziehung mit der trauernden Frau. Ihm ist klar, dass er damit nicht nur gegen militärische Vorschriften verstößt, sondern sich auch in rein ethischer Hinsicht auf sehr dünnem Eis bewegt. Redaktionshinweis: 3sat begleitet die diesjährige Berlinale vom 8. bis zum 18. Februar mit der Filmreihe "Bärenstarkes Kino". Schauspieler: Ben Foster (Will Montgomery) Woody Harrelson (Tony Stone) Samantha Morton (Olivia Pitterson) Jena Malone (Kelly) Steve Buscemi (Dale Martin) Eamonn Walker (Stuart Dorsett) Yaya DaCosta (Monica Washington) Originaltitel: The Messenger Regie: Oren Moverman Drehbuch: Alessandro Camon, Oren Moverman Kamera: Bobby Bukowski Musik: Nathan Larson Altersempfehlung: ab 12