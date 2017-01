RTL II 22:15 bis 00:25 Dokumentation Pop Giganten: Club Sounds 90s Club Sounds 90s D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ob "What Is Love?" von Haddaway, "Rhythm Is A Dancer" von SNAP, "Hyper Hyper" von Scooter, "Mr. Vain" von Culture Beat oder "It's My Life" von Dr. Alban - Eurodance-Hits prägen in den 90er-Jahren eine ganze Generation. Bis auf wenige Ausnahmen werden die Hits von deutschen Produzenten mit amerikanischen Künstlern produziert. Sie erobern die Top Ten der europäischen Charts und Amerika staunt: Was sind das für Acts, die jenseits des verwöhnten US-Musikmarktes plötzlich Chart-Rekorde brechen? Doch die 90er stehen nicht nur für den Eurodance, sondern auch für einen ganz anderen Musikstil mit harten Beats und schnellen Rhythmen: Techno. Zunächst tanzen die Raver in kleinen Underground-Clubs in Frankfurt und Berlin. Ab 1991 erobert die Technowelle langsam den Mainstream. 1999 tanzen bei der Love Parade über 1,5 Millionen Menschen in Berlins Straßen und demonstrieren so friedlich für "Love, Peace and Happiness". In "Pop Giganten: Club Sounds 90s" schildern Künstler und Musikproduzenten wie Jasmin Wagner alias Blümchen, Haddaway, Loona, DJ Bobo und Alex Christensen ihre Erlebnisse in der Eurodance- und Technoszene. Von den ersten Erfolgen bis hin zu Modesünden wie Kunstfell-BHs oder neonfarbenen G-Shock-Uhren. Darüber hinaus erinnern sich Prominente wie Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Simon Gosejohann, Gülcan Kamps, Pia Tillmann und Sarah Knappik an die 90er-Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pop Giganten