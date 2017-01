RBB 22:15 bis 22:45 Diskussion Thadeusz Talk mit Jörg Thadeusz D 2017 2017-01-10 01:00 HDTV Merken Dass man ihr bereits einen Pop-Song widmete, als sie noch eine unbekannte Bühnenschauspielerin war, ist ein früher Hinweis auf ihren speziellen Zauber. Einem größeren Fernsehpublikum ist die berufliche Spätzünderin spätestens seit der hymnisch verehrten Krimiserie "Mord mit Aussicht" bekannt, für die sie mit zahlreichen Preisen überschüttet wurde. Inzwischen pendelt Caroline Peters schon jahrelang nicht nur zwischen Theater und Fernsehen, sondern auch privat zwischen Wien und Berlin. In Mainz geboren und in Köln aufgewachsen wird Peters an der Hochschule für Musik und Theater in Saarbrücken ausgebildet, bis sie ihr erstes Engagement 1995 an die Berliner Schaubühne führt. Es folgen Engagements auf allen wichtigen deutschsprachigen Bühnen und am Burgtheater in Wien, an dem sie seit 2004 Ensemblemitglied ist. Immer wieder ist die vielseitige 45-Jährige neben ihren Theaterengagements in anspruchsvollen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen und blickt in der kommenden Woche ein weiteres Mal in deutsche Wohnzimmer: Im ARD-Psychothriller "Kalt ist die Angst" spielt Caroline Peters eine Frau, die durch den plötzlichen Tod ihres Mannes in einen Albtraum gerät. Bei "THADEUSZ" erzählt Caroline Peters, was sich Berlin von Wien gerne abschauen kann, warum in der Provinz die wahren Schrecken lauern, und ob sie jemals wieder in der Eifel ermitteln wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Caroline Peters (Schauspielerin) Originaltitel: Thadeusz