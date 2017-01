RBB 20:15 bis 21:00 Dokumentation Geheimnisvolle Orte Die Krankenhausstadt Buch - Heilstätte für Bettler, Bürger, Bonzen D 2016 HDTV Merken Die DDR baute in Buch Spezialkliniken für die Regierung und das Ministerium für Staatssicherheit. Honecker wurde hier verarztet und Hitler obduziert. Siechenhäuser, TBC-Stationen, Nervenheilanstalten und modernste Medizinforschung, das alles verbindet sich mit der Geschichte der Krankenhausstadt Berlin Buch. Die Dokumentation spürt der Geschichte und den Geschichten dieses einmaligen Architekturensembles im Nordosten Berlins nach. Viele der prachtvollen Gebäude sind heute verlassen, sie verfallen und machen gerade wegen ihres morbiden Charmes neugierig auf das, was sich in den letzten hundert Jahren hier abgespielt hat. Die Krankenhausstadt Buch, vom damaligen Stadtbaurat Berlins, entworfen erzählt vom Traum eines menschlichen demokratischen Umgangs mit dem Leben. Zeitzeugen kehren an ihre alten Arbeitsorte zurück. Historiker erzählen, wie sich Buch in den Umbrüchen zwischen Weltkriegen und zwischen den politischen Systemen veränderte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisvolle Orte Regie: Gabriele Conrad/Gabriele Denecke