RBB 22:15 bis 23:45 Krimi Polizeiruf 110 Falscher Jasmin DDR 1990 In einem Wäldchen wird eine halbnackte, tote Frau aufgefunden. Sie ist erwürgt worden. Um wen es sich handelt, weiß zunächst niemand. Erst eine Vermisstenanzeige, die am selben Tag eingeht, ermöglicht der Polizei, die Leiche zu identifizieren. Annemarie Liedekow war Krankenschwester, sie lebte sehr zurückgezogen mit ihrem Kind. Nicht einmal Annemaries Schwester wusste, wer der Vater des Kindes war. Der Polizei gelingt es, den Mann zu ermitteln. Es ist Jan Heder, der in einer nahe gelegenen Kleinstadt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt. Er hatte mit Annemarie ein Verhältnis, das geheim bleiben musste, weil Jan seine Ehe nicht aufs Spiel setzen wollte. Aber ist Jan Heder der Mörder von Annemarie Liedekow? Schauspieler: Günter Naumann (Hauptmann Günter Beck) Andreas Schmidt-Schaller (Oberleutnant Thomas Grawe) Anne Kasprik (Annemarie Liedekow) Jürgen Zartmann (Jan Heder) Angelika Perdelwitz (Ingrid Heder) Jürgen Mai (Klaus Kolm) Ulrike Mai (Angelika Kolm) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Manfred Mosblech Drehbuch: Manfred Mosblech Kamera: Wolfram Beyer Musik: Günther Fischer, Hartmut Behrsing