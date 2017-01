kabel eins 22:15 bis 23:15 Magazin K1 Magazin Himmel oder Hölle - gelingt im "Burgerteufel" der Neustart nach Frank Rosin? D 2017 2017-01-10 02:55 HDTV Merken Christof Zinser ist verzweifelt: Sein Traum vom eigenen Burgerlokal droht schon wenige Monate nach der Eröffnung zu platzen. Denn von Beginn an lief in seinem "Burgerteufel" alles schief. Um das noch nicht rentable Restaurant zu finanzieren, arbeitet der Solinger zusätzlich noch als Bäcker. Eine Doppelbelastung, die der junge Wirt kaum stemmen kann. Und: Park- und Schilder-Wahnsinn in Berlin In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: K1 Magazin