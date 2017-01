Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Einstein Ballistik D 2016 16:9 HDTV Neu Neue Staffel Merken Klug wie "Einstein": Sat.1 freute sich so über den Erfolg des Films von 2015, dass 2017 eine Serie daraus wird. Tom Beck spielt den jungen Professor, der zwar sehr schlau, aber auch sehr krank ist. Er leidet unter "Chorea Huntington". Zur ersten Folge: In einem Schwimmbad wird ein Mann erschossen. Kommissarin Elena Lange und ihr Chef Tremmel spannen den unkonventionellen Physikprofessor Felix Winterberg alias Einstein für die Ermittlungen ein: Er muss ihnen helfen, sonst landet er selbst wegen Drogenmissbrauchs im Gefängnis. – 10 Folgen, jeweils dienstags im Doppelpack In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Beck (Felix Winterberg) Annika Ernst (Elena Lange) Rolf Kanies (Stefan Tremmel) Haley Louise Jones (Kirsten Maybach) Nic Romm (Paul Bennat) Tim Oliver Schultz (Lutz Heineking) Marian Meder (Timo Matt) Originaltitel: Einstein Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Martin Ritzenhoff, Matthias Dinter Kamera: Thomas Jahn Musik: Karim Sebastian Elias Altersempfehlung: ab 12