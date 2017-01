Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Navy CIS Philly USA 2016 2017-01-09 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken MI6-Inspektor Clayton Reeves ist gerade in Philadelphia, als dort ein Navy-Angehöriger erschossen wird. Reeves, der in Philly eigentlich seinen verschwundenen Partner Finley sucht, alarmiert Gibbs und sein Team. Quinn und Bishop sollen den Mord aufklären und Reeves bei der Suche nach seinem Partner unterstützen. Was sie dabei über Finley herausfinden, gefällt ihnen ganz und gar nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Wilmer Valderrama (Nick Torres) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Allan Arkush Drehbuch: Scott A. Williams Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12