Super RTL 20:15 bis 22:15 Komödie Verrückt nach dir USA 2010 Stereo Untertitel HDTV Drew Barrymore und Justin Long versuchen es mit der Liebe auf Distanz: Nach sechs gemeinsamen Wochen wissen Erin und Garrett, dass sie es ernst miteinander meinen. Obwohl die Frau aus San Francisco und den eingefleischten New Yorker 4.000 Kilometer trennen, sind sie wild entschlossen. Allerdings wird das "Projekt Fernbeziehung" von Garretts bestem Freund und Erins Schwester kritisch beäugt. Überwindet wahre Liebe jede Entfernung, oder bleiben die Gefühle auf der Strecke? Schauspieler: Drew Barrymore (Erin) Justin Long (Garrett) Charlie Day (Dan) Jason Sudeikis (Box) Christina Applegate (Corinne) Ron Livingston (Will) Oliver Jackson-Cohen (Damon) Originaltitel: Going the Distance Regie: Nanette Burstein Drehbuch: Geoff LaTulippe Kamera: Eric Steelberg Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 6