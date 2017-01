Super RTL 20:15 bis 21:10 Krimiserie Lie To Me Stolperfalle USA 2010 Stereo HDTV Merken Emily Lightman begleitet ihren Vater Cal und dessen Kollegen zwei Tage bei der Arbeit in der Lightman Group. Doch ausgerechnet jetzt beschäftigt sich Cal mit einem äußerst pikanten Fall: Er hilft Coach Dawkins, dem Vater von Emilys Mitschülerin Amy, dessen Tochter Molly, die seit einem halben Jahr verschwunden ist, aufzuspüren. Recherchen führen Cal und Gillian zu dem Pornoproduzenten Olson, von dem sie Mollys Telefonnummer erhalten. Der Anschluss ist jedoch schon seit längerem nicht mehr erreichbar. Bei der Sichtung einiger Filme von Molly stoßen Eli und Ria auf Mollys Kollegin Lacey. Doch bei deren Befragung kommt heraus, dass Molly sich aus dem Business zurückgezogen hat. Außerdem erzählt Lacey, ihr sei aufgefallen, dass Molly erhebliche Probleme hatte, über ihre Vergangenheit zu sprechen und daher nie ein Wort über ihre Kindheit verloren hat. Als Cal Mollys Vater Dawkins mit Laceys Aussage konfrontiert, merkt er schnell: Dawkins verheimlicht ihm etwas. Wurde Molly etwa Opfer eines frühen Missbrauchs? Polizist Ben Reynolds findet schließlich den gegenwärtigen Aufenthaltsort von Molly heraus. Cal und Gillian besuchen die heruntergekommene Villa, deren Besitzer Larry den Jugendlichen Unterschlupf aber auch Drogen bietet. Im Gegenzug fordert er von ihnen, sie bei ihren Sexspielen filmen zu dürfen. Cal findet schließlich die teilnahmslos wirkende Molly, die sich jedoch weigert, zu ihrem Vater zurückzukehren. Daraufhin beschließt er, Molly vorerst mit zu sich nach Hause zu nehmen. Dort fasst sie schnell Vertrauen zu Gillian und Emily. Kommen sie nun endlich dem Grund für Mollys Abtauchen auf die Spur? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Brendan Hines (Eli Loker) Monica Raymund (Ria Torres) Hayley McFarland (Emily Lightman) Mekhi Phifer (Agent Ben Reynolds) Dean Norris (Dawkins) Originaltitel: Lie to Me Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: Samuel Baum, Matt Olmstead, Heather Thomason Kamera: Jerry Sidell Altersempfehlung: ab 12