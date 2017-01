History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Geheimnisvoller Otterman USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Sagen des Volks der Tlingit erzählen von einem furchtbaren Monster, das halb Otter und halb Mensch ist und die Seelen seiner ahnungslosen Opfer stiehlt. Der Ottermann, wie er von den Bewohnern Alaskas beschrieben wird, ist auch ein Formwandler, der sich tarnt, um seine Opfer in die Falle zu locken. Das Team untersucht, ob es neben Fisch- und Seeottern noch eine größere Otterart gibt, die andere Kreaturen nachahmen kann und Jagd auf Menschen macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16