History 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Revolution und Rock 'n' Roll USA 2014 Stereo 16:9 Jemand bietet den Harrisons ein Brown-Bess-Infanteriegewehr zum Kauf an. Dann sieht sich Rick Thomas Jeffersons persönliche Ausgabe des Jay-Vertrages an, mit dem nach dem Unabhängigkeitskrieg Streitfragen zwischen den USA und Großbritannien geklärt werden sollten. Corey begutachtet eine zertrümmerte Gitarre des KISS-Frontmanns Paul Stanley. Außerdem versucht Rick, Chum auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, als der sich bei der Arbeit langweilt. Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12