SciFi-Serie Stargate: Atlantis Identität CDN, USA 2008

Die Kriminelle Neeva Casol findet auf einem ihrer Diebeszüge einen Kommunikationsapparat der Antiker. Sie aktiviert das Gerät und transferiert so aus Versehen ihren Geist in den Körper von Dr. Keller (Jewel Staite). Diese wiederum wird, in Neevas Körper gefangen, verhaftet und vor ein Gericht gestellt, welches die Todesstrafe fordert. In Atlantis ist man mittlerweile aufgrund des befremdlichen Verhaltens von Jennifer davon überzeugt, dass ein Körpertausch stattgefunden haben muss. Im Wettlauf gegen die Zeit versuchen Sheppard (Joe Flanigan) und sein Team den Tod Dr. Kellers zu verhindern.

Schauspieler: Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey)

Originaltitel: Stargate: Atlantis
Regie: William Waring
Drehbuch: Carl Binder
Kamera: James Alfred Menard
Musik: Joel Goldsmith