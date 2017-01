National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Allein auf sich gestellt USA 2014 2017-01-10 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. K und Dr. Diaz reisen zu einer Tierärzte-Tagung. Damit liegt die Verantwortung für reibungslose Abläufe in der tierischen Notaufnahme ganz bei Dr. Thielen. Die Veterinärin hat sich schon öfters allein um die Praxis gekümmert - was kann also dabei schiefgehen? So einiges, wie sich im Laufe des Tages herausstellt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER