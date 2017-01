National Geographic 22:40 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Explosive Indizien CDN 2008 Dolby 16:9 Merken 1985 verschwand vor der irischen Küste ein Jet der Air India. Die Rettungsteams fanden eine auseinander gerissene Maschine. Unglücksursache: eine Explosion. Nach der Auswertung der gefundenen Daten kam heraus, dass ein Gepäckstück an Bord gelangt war, ohne dass der dazu gehörige Passagier je die Maschine betreten hatte. In diesem Gepäckstück muss sich eine Bombe befunden haben. Am gleichen Tag gab es Tausende Kilometer entfernt am Flughafen von Tokio eine weitere Explosion, die mit der Katastrophe in Irland in engem Zusammenhang stand. Schließlich wurde der Terrorist, der die Bombe gebaut hatte, festgenommen. Doch derjenige, der die explosive Fracht an Bord geschmuggelt hatte, wurde nie gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Suresh John (First Officer Satwinder Singh Bhinder) Bsn Rau (Flight Engineer Dara Dumsia) Garth Sheriff (Dinshaw) David Macniven (Thomas Lane) Craig Warnock (Michael Quinn) Vijay Mehta (Investigator Khola) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Larry Bambrick Musik: Anthony Rozankovic