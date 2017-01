National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokusoap Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen Autodiebe GB 2016 2017-01-11 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Bjørn hält eine rasante Verfolgungsjagd auf Trab. Ein Pärchen, das an die berüchtigten Gangster Bonnie und Clyde erinnert, hat mehrere Autos geklaut und ist auf der Flucht vor der Polizei. Starke Regenfälle in Odda haben derweil zu schlimmen Unfällen geführt. Mittendrin bereitet die Bergung eines Tanklasters Thord und Olav ernste Probleme. Wenn sie nicht extrem vorsichtig vorgehen, droht das mit Diesel gefüllte Fahrzeug aufzubrechen. Unterdessen kriegt es Jo Roger mit einer zum Stillstand gekommenen Militärmaschine zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Road Rescue