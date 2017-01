Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Eiertanz / Der Magier der Wall Street USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Der große Jäger und Thorn versuchen das Ei eines Greifs, wegen seiner starken magischen Kräfte an sich zu reißen, Jake und Fu Dog verhindern dies am Ende erfolgreich. Pandarus, der Magier der Wall Street, hat den Leprechauns ihren Topf mit Gold entwendet. Ohne ihr Gold sind die Leprechauns verloren. Ehrensache dass der American Dragon und seine Freunde sich an die Wiederbeschaffung machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Elijah Aron, Mark Myers, Eddie Guzelian Altersempfehlung: ab 6