Disney XD 20:15 bis 20:40 Trickserie Phineas und Ferb Urlaub im Mittelalter / Phindroid-Ferboter USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Candace besuchen zusammen mit Ferb dessen Großeltern in England. Candace verliebt sich dort in einen britischen Jungen namens Charles. Außerdem: Phineas und Ferb beschließen, Roboterklone zu bauen, um alle ihre Ideen noch vor Ende der Sommerferien fertig zu bekommen. Candace glaubt durchzudrehen, weil sie plötzlich überall ihren Brüdern begegnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Bobby Gaylor, Martin Olson, John Barry, Mike Roth, Kent Osborne, Aliki Theofilopoulos, Jeff "Swampy" Musik: Danny Jacob