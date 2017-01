Disney Channel 20:15 bis 21:45 Show Disney Magic Moments Disney Magic Moments - Die mutigsten Helden D 2014 2017-01-13 21:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Wer wünscht sich nicht manchmal so mutig zu sein wie Aladdin, oder so tapfer wie Arielle? In dieser Folge von Disney Magic Moments führt uns der Disney-Experte Steven Gätjen durch die spannende Welt der Disney-Helden. Wessen heldenhafte Taten werden von den Deutschen am meisten geschätzt? Hier erfahren sie es. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney Magic Moments