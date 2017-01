SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Das Wunder von San Remos USA 1981 16:9 Merken Gerichtsmediziner Quincy und sein Assistent Sam fliegen nach Acapulco, um einen sensationellen Knochenfund zu untersuchen. In einem südamerikanischen Dorf sind angeblich die Gebeine und das Leichentuch des Heiligen Fra Diego, eines Märtyrers aus dem 16. Jahrhundert, gefunden worden. Doch sind die Gebeine wirklich alt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joaquín Martínez (Pater Dominguez) Jeff Pomerantz (Mike Jensen) Fay DeWitt (Dr. Berg) Gino Conforti (St. Pierre) Ian Abercrombie (Dr. Rutherford) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Erich Collier, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6