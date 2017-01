NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Aus der Tiefe der Zeit D 2013 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In München steigen die Mieten. Nicht nur im traditionellen Zuwandererviertel Westend stöhnen die Menschen unter den laufenden Baumaßnahmen der Schönheitsrenovierungen. Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr sucht hier vorübergehend Zuflucht, in seiner Wohnung gab es einen Wasserschaden. Stolz residiert die einstige Zirkusprinzessin "Calamity Jane", Magda Holzer, hochbetagt in ihrer Villa am Isarufer in München-Pullach. Sie wird bedient von der Haushälterin Rosl und dem treuen Kroaten Ante. Magdas als vermisst gemeldeter Sohn Florian wird nachts im Aushub einer Baugrube gefunden. Hat ihr wenig geliebter Sohn Peter Schuld an seinem Tod? Immerhin hatten beide Brüder ein Verhältnis mit der schönen Liz, die auch in der Pullacher Villa wohnt. Liz ist Eventmanagerin mit besten Kontakten zur Münchner Stadtverwaltung. Korruption ist in Liz' Augen ein Fremdwort. Münchens Kriminalhauptkommissar Ivo Batic vermutet einen Raubmord, er ermittelt in der kriminellen Szene des Westends und erfährt von einem "Luder" aus alten Zeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr) Miroslav Nemec (Ivo Batic) Meret Becker (Liz Bernard) Erni Mangold (Magda Holzer) Martin Feifel (Peter Holzer) Misel Maticevic (Ante Mladec) Susanna Kraus (Rosl) Originaltitel: Tatort Regie: Dominik Graf Drehbuch: Bernd Schwamm Kamera: Alexander Fischerkoesen Musik: Sven Rosenbach, Florian van Volxem Altersempfehlung: ab 12